Il ricordo di Verri, vittima di Igor: "Intitolate un parco alla guardia"

Commemorato ieri il 7° anniversario dell’uccisione di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria ammazzata per mano del pluriomicida Norbert Feher, alias "Igor il russo": il nome con cui, chi gli ha tolto la vita con un colpo di pistola, era meglio conosciuto. All’epoca Verri si trovava di pattuglia nel territorio della bonifica del Mezzano, in un servizio anti-bracconaggio. Era insieme all’agente di polizia provinciale, nonché amico, Marco Ravaglia, rimasto gravemente ferito nella sparatoria con la quale Igor, che era in fuga per un precedente assassinio nel bolognese, e per altri reati, vistosi scoperto, riuscì a scappare. La cerimonia ricordo di quel tragico evento, organizzata da Legambiente, comune di Argenta, consulta di frazione ed associazione Il Cerchio di Ospital Monacale, ha avuto inizio alle 9, nel parco della cinquecentesca Pieve di San Giorgio. Dove, dopo una visita all’interno, è partita una camminata di tre chilometri immersi nel verde. Che costeggiando anche l’oasi di Campotto, ha raggiunto, di buon passo, e dopo un paio d’ore, il museo delle Valli. Qui è stato osservato, in profondo raccoglimento, un minuto di silenzio alla memoria, di fronte alla targa che, posta due anni fa nel parchetto esterno all’ecomuseo, menziona il sacrificio e la dedizione di Verri per la sua attività. La manifestazione si è conclusa con la degustazione di un buffet-aperitivo offerto a tutti i partecipanti. Erano presenti i famigliari, il figlio e la figlia, rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo, che hanno posto in particolare l’accento sull’impegno ed i valori fondanti della salvaguardia della flora e della fauna, fatti propri da Verri. Il sindaco, costretto a casa per via di un’influenza, è stato sostituito nell’occasione dal vice Sauro Borea: "Verri un uomo buono – ha detto – che si è prodigato nell’opera di tutela ambientale". E ha raccolto la proposta di Fausto Ghesini di Legambiente, che ha chiesto di intitolare a Verri un luogo pubblico: strada, piazza, giardino o edificio che sia.

Nando Magnani