"Il ricordo è un faro per le scelte Poseremo le pietre d’inciampo"

[Segue dalla prima] Ricordiamo 625 ferraresi internati militari: 250 catturati nella ex Jugoslavia, 135 in Grecia, 28 in Albania, 171 nel Centro e Nord Italia, 15 in Francia, gli oltre 100 internati civili del nostro territorio: uomini e donne, oppositori del regime o semplicemente contrari alla guerra, e soprattutto i renitenti alla leva. ll racconto di quanto i nostri conterranei hanno vissuto è drammaticamente evidente nelle parole di Filippo Mezzogori di Comacchio: "Si moriva di fame, eravamo tutti pelle e ossa… anche le pecore morivano di fame perché noi mangiavamo le radici delle erbe di cui loro si nutrivano…". "Ciò che ci faceva andare avanti era il nostro stare insieme, lo stare uniti… le cose che ho visto durante il mio periodo di internamento urtano il sangue… non si può credere, non si può raccontare…". "I lager nazisti, come ogni campo di sterminio, possono essere considerati simboli estremi del male", diceva Benedetto XVI, che piangiamo in questo avvio del 2023. Sono simboli "dell’inferno che si apre sulla terra quando l’uomo dimentica Dio e a lui si sostituisce, usurpandogli il diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male, di dare la vita e la morte". Quella di oggi è...