Il rientro della salma. Una lunga attesa

I familiari ora attendono il rientro della salma di Alessandro Coatti – è stata sottoposta agli accertamenti medico legali – per poter organizzare così il funerale. Le operazioni per il rimpatrio della salma però procedono a rilento, a causa delle numerose analisi necessarie per ottenere il via libera delle autorità. Secondo fonti colombiane, è infatti necessaria la prova del Dna sulle parti del corpo ritrovate smembrate e in varie parti della città, per essere sicuri che siano tutte della stessa persona. Grande lo sconcerto ad Argenta e nella scuola dove ha studiato, il Rita Levi Montalcini. Gli alunni per ricordarlo hanno osservato, quando di è diffusa la notizia, un minuto di silenzio.