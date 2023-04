Il rifiuto plastico diventa risorsa "Alla Basell creiamo nuovi prodotti"

di Lucia

Bianchini

Dal rifiuto plastico a nuovi prodotti. Questa la filosofia dietro la ricerca del Centro Giulio Natta, dipartimento di ricerche interno al Petrolchimico di Ferrara che ha inaugurato ieri i nuovi laboratori di analisi legati al progetto Moretech di LyondellBasell. Ad illustrare i progetti di ricerca sono stati Gabriele Mei, presidente di Basell e Antonio Mazzucco, direttore del Centro Ricerche Giulio Natta. L’approccio applicato da LyondellBasell è quello di trasformare le plastiche, dopo il suo consumo, da rifiuto a risorsa. Una trasformazione che avverrà grazie a processi di riciclo meccanico o chimico. "Per quanto riguarda la circolarità della materia plastica – ha spiegato Mei - lavoriamo su vari livelli: aumentare la capacità di riciclo meccanico, cioè materiali plastici già utilizzati che vengono recuperati, trattati ed estrusi, senza una vera trasformazione chimica, che invece avviene attraverso il riciclo chimico, o molecolare, in cui si spezzano i polimeri e si torna ad elementi di partenza, le materie prime che servono per produrre altri materiali plastici".

La più recente tecnologia sviluppata da LyondellBasell per il riciclo chimico delle materie plastiche è MoReTech, di cui a Ferrara c’è un prototipo, un impianto pilota che è in funzione da tre anni. "Abbiamo tutte le informazioni e il progetto dell’impianto industriale – ha raccontato Gabriele Mei-, siamo in una fase di ingegneria avanzata e andiamo verso l’industrializzazione di questa tecnologia, che abbiamo sviluppato al centro di ricerche Natta. Il riciclo chimico è infatti particolarmente importante perché è complementare a quello meccanico, i materiali troppo ‘miscelati’ non si possono riciclare meccanicamente, quindi, per aumentare la frazione di riciclo si deve operare chimicamente". Il nuovo laboratorio inaugurato è particolarmente importante perché la ricerca su catalizzatori e polimeri continua, ma si sposta, in linea con i principi della sostenibilità ambientale.

Il laboratorio supporta infatti le attività di ricerca del riciclo meccanico e chimico, su cui però l’approccio ferrarese si differenzia, come ha spiegato Antonio Mazzucco "L’industria parte dal rifiuto plastico, lo seleziona, lo divide e si arriva al riutilizzo, a un nuovo prodotto. Con le competenze che abbiamo a Ferrara cerchiamo di dare un valore aggiunto alla nuova plastica, cerchiamo di migliorarne le proprietà, grazie alle nostre conoscenze sullo sviluppo di prodotti, processi e sugli estrusori. Uno dei risultati è una collaborazione con Samsonite in cui siamo riusciti a produrre una valigia con proprietà meccaniche superiori a quelle che si hanno con il prodotto vergine".

Come ha spiegato Ugo Visentini, responsabile dei laboratori analitici: "Il laboratorio fornisce dati che consentono di migliorare i processi, sia per il riciclo chimico MoReTec, sia per il riciclo meccanico: si analizzanoi prodotti per capirne le caratteristiche, la composizione ed ottimizzarne l’applicazione".