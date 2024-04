Il riflettori si accendono sulla furia di Orlando. È il mondo fantastico di Ludovico Ariosto

L’Orlando Furioso al Teatro Comunale. La rappresentazione questa sera alle 20; domenica alle 16. Prosegue al Comunale la trilogia vivaldiana avviata nel 2021 con Il Farnace, seguita da Catone in Utica e, quest’anno, dall’Orlando Furioso.

A Ferrara si dispiega il mondo, fantastico e reale, di Ludovico Ariosto, autore dell’Orlando Furioso, cui Antonio Vivaldi s’ispira. Il giardino degli aranci evoca l’isola di Alcina, la corte del castello racconta degli amori e degli intrecci descritti dall’autore nel suo poema, e la biblioteca Ariostea custodisce preziosi manoscritti e prime edizioni delle opere di Ludovico Ariosto: oltre ad un importante manoscritto, sono conservate la prima edizione del poema stampata del 1516 e l’edizione a stampa della prima edizione definitiva in 46 canti del 1532. Ma dall’intricata trama dell’originale ariostesco, l’Orlando Furioso di Vivaldi segue il filo delle vicende del paladino, perdutamente innamorato di Angelica, e di Ruggiero, vittima dei sortilegi della maga Alcina. È l’isola incantata di Alcina a fare da sfondo a un intreccio che mescola elementi magici, eroici, comici e amorosi, perfettamente assecondati dalla scrittura vivaldiana con una suggestiva varietà di stili musicali. Orlando insegue l’amata Angelica, che a sua volta piange la morte dell’amato Medoro, riportato in vita dai magici poteri di Alcina. La maga, invaghita di Ruggiero lo ammalia con le sue arti; Bradamante libera l’amato dall’incantesimo, ma lo abbandona sdegnata per il tradimento. Imprigionato da Angelica in un antro magico, Orlando scopre che l’amata ha sposato Medoro e perde il senno. Mentre Ruggiero e Astolfo progettano di vendicare Orlando, quest’ultimo appare di fronte a loro, nudo e in preda alla follia. Nei suoi vaneggiamenti sconfigge il guardiano del tempio e, rompendo l’incantesimo, distrugge il regno di Alcina. Grazie ad Astolfo, Orlando recupera la ragione e perdona Angelica e Medoro, benedicendo la loro unione. Antonio Vivaldi ha lavorato a quest’opera sin dal 1714, con vari e rielaborazioni che hanno portato alla versione definitiva dell’Orlando Furioso nel 1727. Versione proposta al Teatro Comunale di Ferrara, oggi alle 20, replicando la prima rappresentazione tenutasi al Teatro Sant’Angelo di Venezia, teatro di cui Vivaldi stesso era impresario. "Affrontare la drammaturgia dell’Orlando Furioso significa cimentarsi con un testo di straordinaria complessità, articolato in molteplici fili narrativi – scrive il regista Marco Bellussi – ognuno di essi è autonomo eppure tutti s’intrecciano creando una sola struttura architettonica. Ecco nascere il luogo: uno spazio delineato, una dimensione conclusa che afferisce al protagonista carismatico dell’opera. Non Orlando, bensì Alcina, la maga. Nel suo palazzo si consumano le intricate vicende previste da Grazio Braccioli sulla base del testo ariosteo e mirabilmente espresse dalla musica di Antonio Vivaldi. Siamo dunque in un palazzo dai perimetri definiti ma non certi. E’ la mistificazione della magia che li dilata e li deforma togliendo la sicurezza d’una sola prospettiva. La tensione barocca allo stupore e alla meraviglia si giova di questi meccanismi". "In questa rappresentazione cerchiamo di ricostruire gli usi e i costumi musicali e interpretativi del periodo storico", racconta il direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli".