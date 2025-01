Il rilancio del commercio: "Parcheggi gratis dopo le feste". Obiettivo, far decollare i saldi

"Per agevolare gli acquisti in centro storico durante il periodo dei saldi, i parcheggi straordinari gratuiti previsti durante le feste natalizie a Ferrara verranno prolungati anche nei prossimi weekend". Lo annuncia il Comune. "Con la volontà di agevolare le vendite dei commercianti del centro e dare la possibilità alle famiglie di poter fare un giro in piazza e di usufruire del periodo dei saldi, l’Amministrazione comunale ha previsto un prolungamento del periodo di gratuità dei principali stalli vicino al centro storico", spiega l’assessore al Commercio Francesco Carità. "Diamo un supporto concreto alle esigenze di negozianti e acquirenti, dopo il boom di presenze durante le festività, mantenendo vivo il centro anche nel periodo di gennaio", aggiunge. I parcheggi gratuiti saranno in viale Cavour, in piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio, attivi nei prossimi due week end di gennaio.

I saldi sono partiti da pochi giorni, sabato quattro il fischio d’inizio tra sconti ed occasioni. Secondo Confcommercio la spesa sarà di 138 euro a persona. I saldi invernali andranno avanti per 60 giorni con sconti a crescere. Affari d’oro, si spera, per i consumatori alle prese con il carovita. Occasione per i commercianti che potranno recuperare le perdite provocate dal calo dei consumi e dall’aumento dei costi di gestione. A preoccupare due voci, bollette e affitto. Le prime, quelle del gas, subiranno rincari nei prossimi mesi sull’onda della guerra che non vuol finire in Ucraina. I prezzi per gli affitti in centro da sempre non scherzano. I saldi saranno anche un modo per contrastare le promozioni del Blackfriday, vendite sul web che stanno comunque segnando il passo. I venti di crisi non risparmiano nemmeno l’oceano del digitale.