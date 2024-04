"Il rilancio del paese non è concluso. Mi ricandido per finire il lavoro"

Ci riprova Elena Rossi. Parte con i favori dei pronostici il centrosinistra a Ostellato, agevolato dalla frammentazione in tre parti delle liste civiche che puntano a spodestare Elena Rossi, un sindaco che ha governato ottenendo consensi, anche se non sono mancati i punti di dissenso. Tra l’altro una delle poche donne a guidare i rispettivi comuni, in un mondo dominato dagli uomini. "Sono ormai trascorsi cinque anni da quando sono stata eletta per amministrare Ostellato – spiega a bilancio della legislatura il sindaco uscente e candidato per la prossima consiliatura - responsabilità che ho svolto con entusiasmo, umiltà e ricerca continua di collaborazione e dialogo. Il quinquennio che ci lasciamo alle spalle è stato caratterizzato da eventi imprevisti e imprevedibili di una forza tale da stravolgere qualsiasi pianificazione; accadimenti epocali come la pandemia e le guerre con ricadute economiche e sociali che ancora oggi influenzano e determinano la vita amministrativa e sociale. In questo scenario complesso, come Amministrazione, abbiamo sempre avuto ben chiaro l’obiettivo principale: essere vicini ai cittadini. Un’attenzione particolare abbiamo riservato alla sicurezza degli edifici pubblici, con interventi di miglioramento sismico, strutturale, manutenzioni straordinarie ed efficientamento energetico (scuole, palestra, palazzetto dello sport, sale civiche). Abbiamo rinnovato e messo in sicurezza tutte le aree gioco pubbliche e gli ultimi lavori inizieranno a breve". E ancora: "Abbiamo puntato sullo sviluppo turistico del nostro territorio con investimenti straordinari sul comparto ricettivo delle Vallette e sulla sua conservazione ambientale, ponendo le basi per una riflessione strategica sul futuro di Ostellato e dell’ambiente circostante nell’ottica della sostenibilità. Tutto ciò è frutto di un quotidiano impegno svolto al fianco di tante persone che hanno lavorato duramente, sostenendomi anche nei momenti più duri". Ed ecco le ragioni della seconda candidatura: "Ho deciso di ricandidarmi per perseguire la nostra visione strategica di sviluppo del territorio, individuando risorse e investimenti per sostenere tutti i settori produttivi, le famiglie, le scuole, le associazioni. Al mio fianco una squadra in parte riconfermata e in parte composta da nuovi cittadini".

Franco Vanini