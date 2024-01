"Il rilancio di Villa Borselli. Sarà il fulcro della sanità"

Mentre è in corso il cantiere di recupero post sisma di Villa Borselli di Bondeno dell’importo complessivo di 8,5 milioni di euro, l’Ausl mette in campo 32.848.483 euro di ricorse complessive dal PNRR che riguardano in parte anche investimenti per il potenziamento delle attrezzature e dei servizi sanitari a Bondeno. Sei progetti infatti, per un ammontare di 9.592.900, riguardano le Case di Comunità. Tra i tre interventi, per un totale di oltre 420mila euro, che partiranno entro marzo, 147.300 euro sono destinati alla manutenzioni delle Case di Comunità di Bondeno, il cuore oggi dei servizi ambulatoriali e del rapporto con i cittadini, i restanti a Comacchio e Codigoro. Altri sei progetti dell’Ausl riguardano il capitolo PNRR denominato "Casa come primo luogo di cura e telemedicina": nel corso del 2023 sono già partiti, e in parte completati, lavori per 600mila euro e di questi, 14.750 hanno interessato Bondeno.

"C’è un ottimo dialogo in corso per consentire di avere un recupero e un rilancio del complesso del Borselli – conferma il sindaco Simone Saletti - alla luce degli importanti investimenti che ne stanno consentendo il recupero, con il ritorno di tanti servizi esistenti prima del sisma del 2012 e l’aggiunta di altri alla luce della centralità che il plesso avrà nella sanità dell’alto ferrarese". L’Ausl ha annunciato inoltre in questi giorni che "Sono partite le pratiche per l’acquisizione di apparecchiature per l’interconnessione tra strutture e per l’acquisizione di dispositivi medici per 581 mila euro e sono invece in corso le acquisizioni di apparecchiature per 2.771.565 euro per la sostituzione di esistenti ma più obsolete come ad esempio mammografi digitali con tomosintesi, ecotomografi ginecologico 3D, sistemi radiologici digitali diretti, una risonanza magnetico nucleare". Intanto continuano i lavori all’ex Villa Borselli e si prevede che siano completati entro due anni. Sarà ristrutturato l’intero immobile e i locali adeguati anche alle nuove esigenze tecnologiche. Al secondo piano dell’Ospedale di comunità (OSCO) verrà creata l’area Hospice che "grazie al collegamento diretto con la Casa di Comunità - aveva spiegato il sindaco Saletti - potrà entrare in funzione anche prima della conclusione dei lavori. Siamo soddisfatti del lavoro di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, A opere ultimate, Villa Borselli sarà una struttura fulcro dell’intero Alto ferrarese". I lavori consentiranno inoltre di ampliare l’area destinata alla residenza per anziani e permetteranno di aumentare i servizi della Casa della Salute.

Claudia Fortini