Il ‘Rinascimento’ di Toyo

Uscirà alla mezzanotte a cavallo fra il 14 e il 15 maggio l’ultima canzone del progetto ‘Rinascimento’ di Toyo, all’anagrafe Antonio Rizzioli, artista emergente di Ferrara che chiude la serie di brani publicati durante l’inverno e la primavera con il singolo “Outro” (Empireo).

La canzone può essere ascoltata su tutte le piattaforme digitali, e a breve sarà possibile vedere il videoclip curato da Alessandro Rocca . I video sono stati una parte fondamentale del progetto, Antonio e Alessandro hanno costruito personaggi e immagini che tendono all’estetica del fantastico, del sognato e del surreale per sperimentare un arte visuale estremamente coinvolgente e impattante. Il video di Intro e Outro raccontano la storia di una figura a metà fra l’umano e il celeste, che si risveglia e rinasce grazie alla mano salvifica dell’arte, si trovano anche diversi elementi che rimandano al movimento vero e proprio del Rinascimento, in prima linea le citazioni dedicate a Michelangelo Buonarroti. Sentiremo Toyo cantare le sue canzoni live al festival Rockafe nella sera del 7 giugno, per una delle sue prime esibizioni live, l’evento si terrà nel Parco Fondazione F.lli Navarra a Malborghetto di Boara. Durante il concerto potrà esserci occasione di ascoltare alcuni suoi brani ancora inediti, ai quali Antonio sta lavorando con un team di ragazzi giovani e ambiziosi che, seguiti da professionisti del settore che lavorano sul nostro territorio, illuminano la nostra città di arte e idee.