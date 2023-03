Il Rinascimento in rosa Le imprenditrici ai Diamanti "Ferrara fu la culla dei mestieri"

Donne, imprese, cultura. Questo è stato il connubio scelto da Confartigianato per celebrare al meglio la giornata internazionale delle donne, l’altro ieri in occasione della ricorrenza. Il movimento Donne Impresa ha infatti organizzato una visita guidata – che ha coinvolto circa una sessantina di persone tra funzionari dell’associazione e imprenditori – alla mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Da Ercole de’ Roberti a Lorenzo Costa’ ospitata al palazzo dei Diamanti. L’accostamento tra donne, artigianato e arte non è casuale ed è stato esplicitato dall’intervento della presidente provinciale di Donne Impresa, Caterina Paparella. "Ferrara è stata la culla del Rinascimento, di un pensiero che possiamo definire moderno – così Paparella - . La corte degli Estensi, per condizione economica, per vocazione ed anche per ’vezzo’ ha dimostrato grande dinamicità in questo. Attorno al Castello si sono sviluppate arti e mestieri di ogni sorta: pittori, musicisti, architetti. Ma anche calzolai, armaioli, panettieri, fabbri, sarti, cuochi. Nella nostra storia appaiono praticamente tutti i mestieri che anche oggi noi artigiani svolgiamo, che abbiamo scelto di praticare. Anche noi, come nel Rinascimento, ci occupiamo di sviluppare, ampliare e rendere moderno il nostro lavoro, che ha tradizioni antiche ma visioni moderne". Ed ecco il legame con l’arte. "L’arte ci avvicina all’artigianato – prosegue la presidente di Donne Impresa – dalla produzione di oggetti prettamente decorativi quali le opere d’arte, si passa alla produzione di oggetti utili, necessari alla vita quotidiana". Confartigianato, "attraverso il movimento Donne Impresa – chiude – si occupa di ascoltare e assistere le imprenditrici associate, dando loro voce sia per tematiche di carattere tecnico che per ciò che riguarda il welfare".