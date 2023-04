Il Rinascimento raccontato da Sgarbi al teatro Comunale

Stasera alle 20.30 al teatro Comunale Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Ferrara Arte e curatore della mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, racconterà l’esposizione che raccoglie a palazzo dei Diamanti, fino al 19 giugno, più di cento opere, provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, e che intende offrire al pubblico un’occasione unica, e forse irripetibile, per scoprire l’arte di due grandi interpreti del Rinascimento italiano. In un percorso di immagini scelte da Sgarbi per l’occasione, il pubblico potrà conoscere la vicenda artistica dei due artisti cui è dedicata la mostra e, sempre attraverso l’appassionato racconto del critico d’arte – curatore dell’esposizione ai Diamanti insieme a Michele Danieli – scoprire più da vicino le opere presenti in mostra, tra cui quelle di Mantegna, Cosmè Tura, Nicolò dell’Arca, Marco Zoppo Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino.

Dal 13 aprile proseguono invece gli appuntamenti in Sala Rossetti (alle 17, ingresso libero) con Valentina Lapierre sulla Ferrara tra ‘400 e ‘500 con alcune considerazioni sui pittori di Ercole I d’Este, il 20 aprile Marcello Toffanello tratta di Lucrezia Borgia e delle altre donne di potere, in cui spicca il ruolo di Eleonora d’Aragona quale committente di Ercole de’ Roberti, mentre il 4 maggio Paola Goretti approfondisce il gusto del vestire nelle corti del periodo. Il ciclo si conclude l’11 maggio con la conferenza curata da Luca Giardini, dedicata alla musica in voga al tempo di de’ Roberti e Costa.