Il Rinascimento ‘taciuto’ Sgarbi, nuove critiche dal palco "Ignorati Copernico e mostra"

di Francesco Franchella

"I relatori hanno completamente ignorato la parola ‘Rinascimento’ e non hanno menzionato le iniziative della riapertura di palazzo dei Diamanti e della grande mostra su Ercole e Costa. Tuttavia hanno pronunciato parole come ‘internazionalizzazione’ e ‘multidisciplinarietà’: due parolacce, che tradotte in italiano diventano (appunto) ‘Rinascimento’". Sull’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Ferrara, il giudizio di Vittorio Sgarbi (espresso martedì durante la presentazione della mostra ‘Rinascimento a Ferrara’) non si può definire veramente severo. È piuttosto ironico, pronunciato con il sorriso un po’ sornione di chi, dal palco del teatro Abbado manifesta una critica con il tono del consiglio, del suggerimento, dell’appunto. Un appunto nei riguardi, in primis, del professore emerito Patrizio Bianchi, già rettore dell’Università di Ferrara e ministro della Pubblica istruzione nel governo Draghi. Durante l’inaugurazione, Bianchi ha tenuto una prolusione dedicata a Nicolò Copernico, laureatosi proprio all’università estense nel 1503. Ma perché Copernico si trovava a Ferrara? Al di là di motivazioni di carattere biografico e della sua inclinazione a dir poco cosmopolita, Sgarbi rintraccia la causa proprio in quel Rinascimento che è venuto a mancare, "nelle parole dei relatori durante l’inaugurazione dell’anno accademico", ma che è invece ben sintetizzato da Roberto Longhi nell’Officina Ferrarese. "Per merito di Ercole (de’ Roberti ndr), – scrive Longhi – Ferrara siede, verso l’ultimo decennio del secolo, più alto che qualunque altro punto d’Italia; e, per forza di Ferrara, Ercole conquista una situazione così personale da non trovare altro paragone di valore che in Leonardo".

Riassumendo, Ercole eleva la città che, a sua volta, l’aveva reso Ercole. E pensare che Ercole de’ Roberti è "soltanto" la punta di un iceberg ferrarese "letterario, urbanistico, pittorico: il prodotto più alto dell’intelletto umano – così Sgarbi – accade a Ferrara tra il Quattro e il Cinquecento". Accade in una concatenazione di eventi, che, volendo, potremmo far risalire fino agli etruschi di Spina e che bene è stata evidenziata dal sottosegretario. Sì, perché non si può parlare di Cosmè Tura senza considerare l’influenza che il suo ductus, più che colto, ha assorbito da Mantegna, da Donatello, dall’umanità ("la dimensione divina più alta") del Cristo di Baroncelli. Un’umanità dolorosa, capace, in Tura, di trasparire tanto nella dolcezza materna della Madonna dello Zodiaco, quanto in una Pietà (anche questa presente in mostra) "espressa con una fantasia sublime, una dimensione religiosa di puro sogno". Che dire, poi, di Ercole de’ Roberti, grazie al quale "una nuova pazzia scoppia nell’arte ferrarese" (Longhi)? Ercole unisce tutto questo al "movimento di Niccolò dell’Arca" e, da Palazzo Schifanoia, si sposta a Bologna, dove fa sentire il suo peso su Antonio Leonelli da Crevalcore e su Lorenzo Costa, eredi di una civiltà artistica ferrarese che, proprio con Costa, raggiunge "una purezza assoluta, al pari di Raffaello". Insomma, la narrazione di Sgarbi ricostruisce un cosmo figurativo fatto di richiami agonistici, di continue citazioni di allievi che omaggiano i propri maestri, consapevoli, infine, di derivare, nessuno escluso, dalla prima insegnante del Rinascimento: Ferrara. "In fondo – sentenzia Sgarbi – l’unica vera riforma della scuola (e dell’università) è proprio questa: un buon insegnante".