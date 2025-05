"Il rinnovabile, obiettivo primario"

Un giudizio positivo è quello espresso da Anna Alessio che senza indugiare dice: "Sono molto favorevole a tutto ciò che permette un incremento della produzione di energia pulita e rinnovabile. Credo ce ne sia sempre più necessità, anche per dimostrare nei fatti un’attenzione concreta all’ambiente. E’ indispensabile una gestione diversa del nostro stesso vivere quotidiano. Chiaramente tutto questo deve avvenire in un quadro definito e pianificato anche attraverso un piano di sviluppo condiviso a lungo termine. Non dimentichiamo che non dobbiamo invadere troppo le nostre campagne. L’energia rinnovabile è primaria per il nostro futuro".