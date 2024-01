Il rinnovo del patto. Hera-Comune, c’è l’ok. Ma resta il nodo della vendita di azioni

Passa senza intoppi il rinnovo del patto di sindacato tra il Comune cittadino e la multiutility Hera. L’opposizione avalla la delibera presentata dalla maggioranza che ora potrà proseguire il suo iter approdando in Consiglio Comunale. D’altra parte il nuovo accordo tra gli enti, che vede la partecipazione anche di altri comuni (tra cui Vigarano, Codigoro, Portomaggiore e Bondeno e di Ferrara Tua spa) rispecchia in pressoché tutti i suoi aspetti l’atto sottoscritto in precedenza. Non si registrano variazioni particolari neanche tra le quote detenute in termini di azioni libere (quelle alienabili a libero mercato) e azioni bloccate (ossia quelle vendibili solo tra altri enti pubblici). Complessivamente il Comune ne ha poco più di 1.300, mentre il grosso del plafond lo ha ‘in cassa’ Ferrara Tua (con circa 24mila azioni). Anche il passaggio in Consiglio, quindi, non dovrebbe riservare grosse sorprese. Insomma, l’unico reale grattacapo che in qualche modo inquieta l’opposizione è la possibilità che il Comune possa decidere di vendere le azioni libere. Per la verità, come ricorda l’assessore alle Società Partecipate, Matteo Fornasini, anche il predecessore di Alan Fabbri, Tiziano Tagliani, "vendette una quota di azioni Hera, nel 2013, per liberare risorse e ridurre lo stock di indebitamento del Comune".

È il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo a porre la questione della possibile vendita delle azioni. "Quella della vendita delle azioni libere di Hera – spiega il consigliere di minoranza – è un tema che va trattato con grande delicatezza. E soprattutto, se si decide di fare questa operazione, bisogna farlo con un’idea precisa di ciò che si intende fare". D’altra parte liberarsi delle azioni ‘condannerebbe’ il Comune, ma soprattutto la regina delle partecipate, Ferrara Tua spa, a rinunciare a un introito sicuro annuale "che lo scorso anno ha portato nelle case dell’azienda circa tre milioni di euro di dividendi".

Insomma, bisogna andarci con i piedi di piombo. Se sul patto di sindacato "abbiamo sostenuto il rinnovo fino al 2027" – va detto che l’attuale patto era in scadenza al trenta giugno 2024 – Colaiacovo lancia un monito preciso. "O l’amministrazione decide di liberarsi delle azioni per finanziare un progetto strategico e di sviluppo per la città (o un piano di contrasto alle fragilità) – scandisce – oppure non ha alcun senso procedere in questa direzione". A tranquillizzare l’esponente di minoranza è proprio l’assessore Fornasini che, tra l’ironico e il sarcastico si dice "compiaciuto" dal fatto che "il consigliere del Pd si sia allineato alle indicazioni che ha sempre dato la maggioranza su questo tema".

"La vendita delle azioni Hera – così l’amministratore – è un’opzione sul tavolo, ma al momento non siamo intenzionati a procedere nella vendita di quelle libere. In questi anni abbiamo sempre mantenuto una linea di coerenza: laddove individuassimo un progetto strategico per lo sviluppo della città e necessitassimo di risorse straordinarie, prenderemo in seria considerazione questa ipotesi". Fino ad allora, le azioni restano nel plafond del Comune e di Ferrara Tua. Peraltro, fa notare Fornasini con una chiosa polemica, "tengo a precisare che diversi Comuni a guida Pd, per finanziare alcune opere messe in campo, hanno deciso di venderle. Per cui, non è un tabù".