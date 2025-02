Il rione Crusar festeggia San Biagio

Domani il Rione Crusar festeggerà il proprio patrono San Biagio, proseguendo una tradizione che ha avuto inizio esattamente venti anni or sono, nel 2005. Le cerimonie inizieranno con la messa celebrata nell’antica chiesa della tenuta di Zenzalino, che ospita la tomba del conte Trotti e che è dedicata al santo, protettore della gola. È questo suggestivo luogo di storia che, in occasione delle vittorie del palio, i ‘crusarini’ raggiungono a piedi con lo stendardo. Nel pomeriggio, alle 18, si proseguirà con la funzione nella chiesa di Copparo, per riunirsi di seguito nella sede del rione in via Garibaldi, dietro Palazzo Zardi.