Il riscaldamento globale visto da Giobbe Covatta al ’De Micheli’

Ultimo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro De Micheli. Domani alle 21 l’appuntamento sarà con un vulcano della comicità italiana, Giobbe Covatta (nella foto). L’artista, che lega da sempre la sua creazione artistica a temi di grande attualità, come il riscaldamento globale e la sostenibilità ambientale, porterà in scena ‘6° (sei gradi)’: un lavoro scritto assieme a Paola Catella, che ne firma anche la regia, e con la partecipazione scenica di Ugo Gangheri. Il numero 6 ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che il pubblico vedrà nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro, in diversi periodi storici, nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti, figli, nipoti o pronipoti che siano, e avranno ereditato da noi il patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Una rappresentazione in cui comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica. La presenza di ‘6°’ in cartellone, a ridosso delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Acqua, canonizzata nel 1992 dalle Nazioni Unite per il 22 marzo, è resa possibile grazie al contributo di Cadf. I biglietti si possono acquistare su Vivaticket o alla biglietteria del ‘De Micheli’, aperta oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.