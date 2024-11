Il riscatto della provincia. Gli studenti dei paesi trovano prima il lavoro

La provincia batte nettamente la città. Gli studenti degli istituti professionali e tecnici del territorio, mediamente, trovano da lavorare in maniera più rapida rispetto ai colleghi ferraresi. È questa il dato più evidente che emerge dall’indagine Eduscopio 2024 realizzata annualmente dalla fondazione Agnelli. Nota metodologica. L’indice di occupazione utilizzato per redigere lo studio è la risultante – in termini percentuali – del rapporto fra gli occupati (coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due ani dal conseguimento del diploma) rispetto a coloro che non si sono immatricolati all’università.

Un dato, quest’ultimo che tiene in considerazione gli occupati i sottooccupati e altre categorie. Ebbene, nella prima casistica che prendiamo in considerazione – relativa agli istituti professionali dedicati ai servizi – rispetto al 2023, quest’anno c’è un sorpasso: il primo istituto, con un indice di occupazione al 70%, è l’istituto Remo Brindisi di Comacchio. Al secondo posto – l’anno scorso era al vertice – troviamo il Vergani (nel capoluogo), mentre si conferma stabile al terzo posto l’istituto agrario Navarra, sempre in città. Guadagna una posizione rispetto allo scorso anno – con un indice del 56% – l’istituto Einaudi, seguito dal Levi Montalcini di Argenta (al 52%). Agli ultimi due posti troviamo il Taddia di Cento (al 39%) e il Carducci (al 35%). Scenario differente invece se si prendono in considerazione gli istituti professionali dedicati a industria e artigianato. Primeggia sempre la provincia, con il Levi Montalcini di Portomaggiore che conquista la vetta – strappandola al Brindisi – arrivando a un indice di occupazione del 70%. In seconda posizione troviamo il Copernico-Carpeggiani, con il 66%. Sul gradino più basso del podio, troviamo il Remo Brindisi (al 57%) e al quarto il Taddia (al 56%). Fra gli istituti tecnici, assistiamo a uno scenario sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’anno scorso: al primo posto fra quelli economici troviamo il Guido Monaco di Pomposa (a Codigoro, con il 75% di tasso di occupazione) e, fra quelli tecnologici, conferma il primato il Levi Montalcini di Portomaggiore (con il 68%). Un buon piazzamento, tra questi, lo colleziona anche il Navarra con un indice del 67%, seguito dal Copernico (66%). All’ultimo posto – in calo di tre posizioni rispetto all’anno precedente – troviamo l’Aleotti-Dosso Dossi. A metà classifica, quest’anno, i due istituti centesi Bassi-Burgatti e Fratelli Taddia, con un indice rispettivamente al 60 e 49%. Andiamo sul capitolo universitario che, come è noto, prende in considerazione i licei. Il criterio con cui la fondazione Agnelli stila la classifica è sostanzialmente il risultato di due componenti: la media dei voti ottenuti dagli ex alunni dei licei nel corso del primo anno di università e la media dei crediti ottenuti. Ci sono due dati che balzano all’occhio. Il primo, è che tra i licei classici prevale il Cevolani di Cento sull’Ariosto di Ferrara, così come lo scorso anno. Ma, fra i licei di indirizzo scientifico, è l’Ariosto a prevalere sul Roiti. Quest’ultimo, tuttavia, primeggia nell’indirizzo delle Scienze Applicate. Il classico di Ferrara, svetta invece nell’indirizzo economico-sociale. Fra i linguistici, al primo posto si conferma il Levi Civita, mentre per le Scienze Umane il primo è il Cevolani.