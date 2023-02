Caro Carlino,

come al solito questa sinistra non cambia mai. Per oltre dieci anni è stata al governo senza alcun mandato, godendo anche di tutti i benefici e partecipando al governo Conte due, dopo tante contestazioni ed imprecazioni contro il Conte uno. A capofitto poi, nel minestrone con il governo Draghi, dove tutti i partiti lo appoggiavano, eccetto Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione. Durante la campagna elettorale delle ultime elezioni politiche, non siamo stati in grado di capire il loro programma politico e le loro proposte. L’unica ossessione ripetuta nei talk show e nei TG come un mantra, è stata la paura del fascismo e dei fascisti che vengono rievocati ad ogni elezione. Questa volta era presente un’altra fobia, la melonifobia. Alle primarie del partito, gli occhi di tigre si sono in seguito trasformati in occhi di gatto. Per concludere, la delegazione del 12 gennaio scorso, ha varcato i cancelli del carcere di Sassari, verificandone le condizioni di salute del “bombarolo anarchico”, detenuto al 41-bis. Con questo inchino, si sono poi esposti a critiche per aver offerto una sponda alla cancellazione del 41-bis. Chissà perché, l’inizio del digiuno del bombarolo, ha coinciso con la nomina della Meloni a Presidente del Consiglio e guarda caso, l’esplosione delle manifestazioni è iniziata a soli dieci giorni dalle regionali di Lombardia e Lazio. Bisogna considerare che il 41-bis dell’anarchico è avvenuto con il governo Draghi e il Ministro Cartabia che ne ha approvato il trasferimento. Insieme all’approvazione di tutti i partiti, eccetto del partito della Meloni. Fino a quel momento, tutto andava bene, anche con il loro appoggio. Ora che è cambiato il vento, sono cambiati gli equilibri, la posta in gioco è alta e risulta difficile, non pensare a qualche escamotage per riprendere il potere. Secondo molte dichiarazioni, anche per la caduta del governo Draghi, c’è stata una spintarella che veniva da sinistra. Penso che attualmente ci sia una spaccatura culturale ed anche antropologica tra una destra che ritiene la libertà di parola e la possibilità di libera informazione che indica, il primo requisito della democrazia, mentre si nota una sinistra senza idee e senz’anima, che ritiene il popolo un gregge da educare, da condurre e da proteggere dai propri istinti.

Vincenzo Aiello