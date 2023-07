Il riso, tradizione tra gli stand Festa da vivere in undici serate

La sagra del riso si candida a diventare sagra di qualità. In municipio, a Ferrara, è stato presentato l’evento che si terrà dal 17 al 27 agosto a Jolanda di Savoia. Sono intervenuti l‘assessore comunale Matteo Fornasini, il vicesindaco di Jolanda di Savoia Elisa Trombin, Lisa Tumiati e Derek Gaiba rappresentanti dell‘associazione organizzatrice dell‘evento Pro loco Le Venezie aps. "Per il Comune di Ferrara – sottolinea Fornasini – è un piacere presentare la sagra, appuntamento molto importante non solo per Jolanda ma per tutto il territorio ferrarese. C‘è una bella collaborazione tra le pro loco, in particolare con Jolanda di Savoia, ma anche con le pro loco di Ferrara, Pontelagoscuro e Mesola. Tra l‘altro le pro loco hanno presentato un progetto di valorizzazione del territorio per quanto riguarda i comuni che si affacciano sull‘argine destro del fiume Po, a partire da Bondeno fino al mare". L’evento è inserito nel progetto candidato insieme alla Pro loco di Ferrara, Pontelagoscuro e Mesola in un bando regionale dedicato alle Pro loco territoriali, con la corsa al titolo di sagra di qualità. "Nel corso delle undici serate – spiega Lisa Tumiati – alcuni ispettori valuteranno la nostra candidatura, è un importante obbiettivo". Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere dalle 19, la domenica anche pranzo. Da segnalare anche i ‘gemellaggi culinari’ l‘aglio di Voghiera (giovedì 17 agosto), storione di Santa Bianca (venerdì 18 agosto), vongola di Goro (lunedì 21 agosto), ciliegia di Viconovo (martedì 22 agosto), radicchio di Bosco Mesola (mercoledì 238), mela di Consandalo (giovedì 248), zucca di San Carlo (venerdì 258). Nelle undici serate della sagra oltre allo stand gastronomico, ci saranno anche musica, luna park e alcuni raduni a tema. Quello delle auto storiche sarà sabato 26 e quello delle Vespe domenica 27 agosto.

Mario Tosatti