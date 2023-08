Il ritmo della notte in riva al mare Il meglio della musica anni ‘80 e ‘90 con gli storici dj dei lidi comacchiesi

Si balla in riva al mare con due dj storici dei Lidi comacchiesi. Stasera al Lido delle Nazioni, in viale JugoslaviaLungomare Italia, serata dedicata agli amanti della buona musica con Abbronzatissimi. Sarà la tipica musica da spiaggia con le hit anni 80 e 90, dalla musica dance a quella pop, alla latino americana. In consolle dj Eddy e Franco Casoni. Ci sarà divertimento per tutta la famiglia e per tutte le età a partire dalle 21.30. Sempre stasera alle 21.30, ci sarà da ballare anche a Lido degli Estensi, tra viale CarducciLeopardi con il mitico dj Roberto Stoppa, che con Disco Fever animerà questa serata interamente dedicata agli amanti della musica disco e che nel corso della sua carriera ha fatto ballare mezza Italia. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione. L’organizzazione è a cura di Made Eventi con il contributo del Comune di Comacchio, nell’ambito del cartellone Comacchio Summer Experience.