Il ritmo dell’anima fa il pieno al Gad: una folla per il Gospel Choir

Un’ora e mezza di musica, trenta coristi sul palco, un vasto repertorio che ha spaziato nell’intera tradizione della musica dell’anima: nel giorno dell’Epifania, per la prima volta al parco Marco Coletta si è esibito il Sunshine Gospel Choir, tra i principali interpreti del genere in Italia, già finalisti di Italia’s Got Talent e vincitori del Gospel Jubilee Award, a fianco di Andrea Bocelli al Celebrity Fight Night del 2016 e con diverse presenze televisive sulle reti Mediaset e nella maratona per Telethon sulla Rai. L’area per il pubblico ai piedi del grattacielo ha colmato la capienza massima. Alle spalle la pista di ghiaccio con tante famiglie e bambini sui pattini. L’evento – promosso dall’amministrazione con l’organizzazione dello Studio Borsetti – è stato l’occasione per annunciare la proroga, di circa un mese, dell’apertura del Winter Park. Il repertorio del celebre coro gospel italiano ha attinto da diversi grandi classici, tra cui: ‘Oh Happy Day’, ‘Baba yetu’, ‘Hallelujah’, ‘God is’, I will follow you’, e poi, immancabili, i tradizionali canti Natalizi, in un applauditissimo medley. Bis finale con ‘Stand by me’, celeberrimo brano di Ben E. King.