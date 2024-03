’Il ritorno del lupo’ a Ostellato

Ormai non si contano più gli avvistamenti, l’ultimo – documentato con tanto di video – nelle campagne di Poggio Renatico. Due lupi trottano in un campo di grano, vedono l’auto che rallenta, si mettono a correre, attraversano la strada. Il conducente, la freccia che scandisce il tempo del video, filma tutto. Ancora, a Masi Torello sul gruppo web del pase c’é chi racconta di averli sentiti ululare la notte. Realtà o fantasia? Per far chiarezza oggi, alle 18,30, nella sala consiliare del Comune di Ostellato incontro rivolto a tutta la cittadinanza. Il titolo: ’Il ritorno del lupo’. Saranno presenti Aida Morelli, presidente del parco regionale del Delta del Po; la dottoressa Roberta Artioli, comandante della Polizia provinciale; la dottoressa Sonia Braghiroli, settore controllo fauna selvatica della Rer; il dottor Gaetano Trevisi, dirigente veterinario dell’Ausl Ferrara; il dottor Luigi Molinari, Wolfe Appenine Center.