Il ritorno del parco Urbano Domenica la riapertura con un concerto all’alba

Sarà un concerto all’alba di musica classica – che culminerà con le Quattro Stagioni di Vivaldi – e una colazione aperta alla cittadinanza a sancire la riapertura del parco Urbano, al centro di un intervento di manutenzione al manto e di rifacimento e allargamento dei vialetti interni, oltre che di potenziamento delle dotazioni. A questo riguardo all’ interno del parco sono state già predisposte le aree per la prossima collocazione di una palestra a cielo aperto e per l’installazione di complementi di arredo urbano. L’appuntamento con l’ evento musicale inaugurale è per domenica 23 luglio alle 6. Sul palco – che sarà posizionato in area ex spogliatoi – sarà salutato il sorgere del sole con un repertorio suddiviso in tre momenti: l’apertura è affidata al giovane pianista Giovanni Bergamasco, che proporrà la sonata K28 di Mozart. A seguire il trio composto da Morena Mestieri (flauto), Valentina Migliozzi (violoncello) e Carlo Bergamasco (pianoforte) interpreterà un passaggio di Carl Maria von Weber.

Poi gran finale con Antonio Vivaldi e le Quattro Stagioni, interpretate dall’orchestra città di Ferrara, diretta dal maestro Antonio Aiello. A seguire sarà offerta una colazione, con paste e caffetteria, a tutti i presenti. "Come promesso il parco riapre ed è pronto ad accogliere cittadini, turisti e visitatori, offrendo maggiore accessibilità, sicurezza e servizi" commenta il sindaco Alan Fabbri. "Si è trattato di un intervento di rigenerazione urbana perché orientato a potenziare l’accessibilità, la fruibilità, a rilanciare l’area naturalistica del parco", sottolinea il vicesindaco Nicola Lodi, spiegando che i nuovi vialetti interni sono stati allargati e realizzati con una speciale ghiaia resinata. "L’obiettivo è vivere e valorizzare questo luogo che, con il concerto di Bruce Springsteen, è stato conosciuto e apprezzato da migliaia di persone" chiude l’assessore Marco Gulinelli.