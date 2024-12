Il ritorno della ’Big solidal band’ : "Occasione per fare del bene"

’The big solidal band’ torna ad animare la Sala estense con le musiche dei ’Blues Brothers’, per il tradizionale concerto natalizio a favore della Fondazione Ado. L’appuntamento è lunedì 23 dalle 21:30. La musica in programma è quella resa immortale dal film ’The blues brothers’, che accompagnerà il pubblico a rivivere le magiche atmosfere del duo John Belushi/Dan Acroid. In scaletta: tanti altri brani. La manifestazione è finalizzata a raccogliere fondi da destinare ai progetti di assistenza e cura realizzati dalla Fondazione. Il programma e le finalità della serata sono stati illustrati ieri in conferenza stampa, nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, intervenuta assieme a Sabina Mirabella, consigliere della Fondazione Ado, e a Luca Sacchetti, del complesso ’The big solidal band’.

ð: 0532 972400. Per info: ufficio.iniziative@adohtf.it.