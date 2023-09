Il ritorno della maxi tela di Avanzi. Musica e presentazione con Sgarbi

Un ‘ritorno a casa’ atteso da quasi 80 anni (precisamente dagli anni seguenti al bombardamento del 28 gennaio 1944): l’imponente tela di Giuseppe Avanzi, datata 1695, si presenta ufficialmente al pubblico oggi alle 12 al tempio di San Cristoforo alla Certosa. Sarà una festa di comunità, che prevede anche un momento-concerto di musica classica. Sarà il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a illustrare il maxi dipinto (di circa 36 metri quadrati) tornato in San Cristoforo al termine di un complesso intervento di restauro realizzato dal laboratorio ‘Ottorino Nonfarmale’. La cerimonia è aperta alla città. La tela, proprio in questi giorni, è stata al centro di alcune visite guidate.

L’opera raffigura l’’Apparizione della Beata Vergine e San Pietro ai compagni di San Brunone’, è collocata temporaneamente davanti al presbiterio e si mostra quindi frontalmente al pubblico che entra nel tempio. Con Sgarbi, domani, interverranno l’assessore regionale Mauro Felicori, l’assessore comunale Marco Gulinelli, la soprintendente Francesca Tomba e il restauratore Giovanni Giannelli, del laboratorio ‘Ottorino Nonfarmale’. È previsto anche un momento di accoglienza, in musica, del pubblico. A suonare sarà un trio di corni di bassetto, particolare strumento musicale appartenente alla famiglia dei clarinetti, che eseguiranno pezzi di Mozart e altri di musica classica, insieme a tre elementi dell’orchestra Città di Ferrara, guidati dal direttore artistico Giovanni Polo. Visite guidate sono previste anche dopo la presentazione ufficiale di oggi. In particolare, sono in calendario nei giorni 16, 17, 22, 23 e 24 settembre. Un convegno, dal titolo ‘Le tele dell’Avanzi per San Cristoforo alla Certosa. Storia di un ritorno’ è inoltre in programma a palazzo Bonacossi giovedì 21 settembre.