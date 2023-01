Il ritorno della pianista Dina Yoffe. Con sette giovani allievi

Associazione Amici di Ferrara International Festival. Ferrara Piano Festival diventa Accademia. I tempi erano maturi per la trasformazione da Masterclass estiva ad Accademia. Dopo nove anni, per la prima volta dal 2014 – anno in cui Ferrara Piano Festival è stato fondato da Simone Ferraresi – i corsi di perfezionamento pianistico si terranno con cadenza mensile. La data è oggi, la sede il Museo Archeologico di Palazzo Costabili, in via XX Settembre 122. Tiziano Trocchi, direttore del Museo Archeologico di Ferrara, "è molto onorato di poter partecipare alla nuova Ferrara Piano Academy". Sarà la pianista Dina Yoffe a ritornare a Ferrara per questo primo appuntamento con sette allievi pianisti: la sudcoreana Chaebin An, la giapponese Ayumi Nabata, la turca Ayşe Ağırgöl, l’israeliana Noa Kapelyushnik, la bulgara Marina Mramova, la taiwanese Wei Ting Hsieh e l’italiano Pietro Fresa. Tra le novità, la collaborazione con il Conservatorio che ospiterà quattro masterclass. Il 15 aprile al Ridotto del Comunale, Dina Yoffe promuoverà un’ audizione a cinque pianisti allievi del Conservatorio. La direttrice del Conservatorio Annamaria Maggese: "La collaborazione con Ferrara Piano Festival ha dato la possibilità ai giovani pianisti del nostro Conservatorio di conoscere Maestri di chiara fama".