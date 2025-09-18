Il ritorno delle paludi d’acqua dolce: "Ambiente disegnato con i cittadini"

Al via il progetto Life fresh, il Delta del Po protagonista di un piano per la riqualificazione ambientale dell’habitat 3150, le paludi di acqua dolce.

Ha preso avvio il 1° settembre il progetto Life fresh – life for Freshwater Eutrophic Swamp Habitats restoration (Life per il ripristino degli habitat delle paludi eutrofiche d’acqua dolce) che interverrà sulle Valli di Argenta (Bassarone, Val Campotto, Traversante, Vallesanta) e sulle paludi del Lamone (Punte Alberete, Valle Mandriole, Bardello) nel Comune di Ravenna. Martedì e ieri il lancio ufficiale del progetto grazie al Kick off meeting, due giorni di lavoro durante i quali il partenariato coinvolto si ritrova per dare il via alle 33 azioni progettate per migliorare le caratteristiche degli ecosistemi palustri d’acqua dolce della porzione meridionale del Delta Del Po, attraverso il ripristino dell’habitat maggiormente caratterizzante queste paludi, il 3150, e di altri habitat vicini.

Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea, un piano di intervento da 5.3 milioni di euro, di cui 3.2 milioni a carico dell’Unione Europea (il restante finanziato dagli enti partner). Il coordinamento del progetto è affidato al Parco del Delta del Po, che sarà accompagnato dal Comune di Ravenna, e dal Consorzio di Bonifica Renana e dal Comune di Argenta con Unife. Life fresh si concluderà fra cinque anni, ad agosto 2030.

Non solo azioni concrete di riqualificazione ambientale ma anche azioni culturali per la costruzione di una comunità delle paludi, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella conservazione delle stesse grazie al rafforzamento del senso di identità, e un’analisi e revisione dei correnti sistemi di gestione dei siti per far sì che questo prezioso investimento in natura possa conservarsi..

Il Delta del Po è stato quasi completamente bonificato (le paludi d’acqua dolce occupano una superficie 10 volte inferiore delle zone umide salmastre) e le aree umide non sono più naturalmente alimentate dai fiumi che in natura sarebbero elemento di continuo rinnovamento.

Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna: "Fresh è il più bel progetto che il Parco abbia mai scritto. Unisce alla conservazione di habitat e specie rarissime, un’attenzione particolare verso aspetti di meravigliosa bellezza, come le fioriture della ninfea bianca e una preziosa attività di rivalutazione antropologica della cultura e del termine stesso di “palude".

Michele Solmi, direttore area territorio, irrigazione e ambiente, Consorzio di Bonifica Renana: "Con Life fresh abbiamo l’opportunità di intervenire sugli ecosistemi acquatici in gestione al Consorzio, tra i più preziosi d’Italia, riportando nuova vitalità a zone umide che negli ultimi anni hanno sofferto l’impatto del cambiamento climatico e delle specie invasive".

Barbara Monti, assessora con deleghe a Aree Naturali del Comune di Ravenna: "Il sistema di zone umide alla foce del fiume Lamone ha un eccezionale valore ambientale: la sua unicità deriva dalla vicinanza stretta di ambienti diversi per caratteristiche paesaggistiche, ecologiche e biologiche che formano un sistema complesso in grado di sostenere un’elevatissima biodiversità: una ricchezza enorme. Non possiamo permetterci di perdere questi straordinari habitat, oggi fortemente colpiti dal cambiamento climatico".

Davide Zanotti, assessore del Comune di Argenta: "Uno dei programmi più competitivi tra quelli sostenuti dall’Unione Europea: accedere a questi finanziamenti per la riqualificazione ambientale era un obiettivo di lungo periodo per il Comune di Argenta, al quale abbiamo lavorato da anni e nel quale ci impegneremo a fondo per i prossimi cinque".

Renato Gerdol, prof di Unife – disap: "L’Università di Ferrara coniuga il ruolo di soggetto attivo nella ricerca scientifica con quello di partner che opera in sinergia con gli enti deputati alla gestione del territorio e alla conservazione dell’ambiente".