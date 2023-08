Il ritorno dell’Esercito in città Quartiere Gad e centro storico "Più sicurezza con 15 militari"

di Nicola Bianchi

Vedere per le vie del centro storico le divise militari armate fino ai denti – come nelle metropoli di Roma o Milano – non è certo un grande spettacolo e ne è consapevole anche il vicesindaco Nicola Lodi. Ma, innegabile, accrescono il senso di sicurezza. Occhi in più da affiancare alle forze dell’ordine. Un contingente di 15 militari dell’Esercito pronto a tornare in città a partire dal 20 settembre nell’ambito dell’operazione del Governo ’Strade sicure’. "Non vuol dire – chiarisce subito Lodi – che se arrivano i militari siamo in guerra, tutt’altro. E non sarà una militarizzazione della città. Significa semplicemente la volontà di conservare il grande lavoro che il Comune ha fatto negli ultimi tre anni in termini di sicurezza". Ieri a Palazzo Giulio d’Este, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati definiti tutti gli indirizzi operativi del contingente che aveva lasciato Ferrara lo scorso primo luglio 2022. "Il servizio dei militari – precisa il prefetto Rinaldo Argentieri –, in stretto coordinamento con le forze di polizia, si inserisce in un quadro del controllo del territorio dei siti e obiettivi sensibili con particolare riferimento alla zona Gad e al centro storico". Poi l’aggiunta: "Un’attenzione in più voluta dal ministero dell’Interno che è molta gradita alla città. Ma ciò, sia chiaro, non è il risultato di un aumento dei dati di criticità e deterioramento del quadro complessivo in materia di sicurezza".

I DETTAGLI

L’arrivo dei 15 militari – tre in più rispetto al passato – è previsto per il 20 settembre, giorno in cui è annunciato il ritorno in città anche del sottosegretario Nicola Molteni per il saluto ufficiale. "Lui – riprende Lodi – si è speso in prima persona per farli tornare a Ferrara e lo ringrazio a nome di tutti. Un lavoro che è durato oltre un anno, un mio grande obiettivo che finalmente si realizza. Quando l’ultimo contingente lasciò Ferrara, promisi un loro ritorno". Innanzitutto il quartier generale sarà al comando provinciale della Municipale dove "abbiamo un’armeria all’avanguardia, i mezzi militari potranno essere parcheggiati in sicurezza giorno e notte e all’Esercito verrà dedicata un’intera area". I militari opereranno su due turni di uscita ("non sprecheremo quello della mattina, non serve"): pomeriggio e seranotte, fino all’una anche se si sta ragionando ad un ampliamento dell’ultima fascia.

"VIGILANZA DINAMICA"

Oltre ad obiettivi sensibili da tutelare come il Meis e la sinagoga di via Mazzini, saranno due le grandi aree cittadine che verranno poste sotto la lente d’ingrandimento: il quartiere Gad e il centro storico, quest’ultimo da diverso tempo oggetto di episodi di microcriminalità. "Si tratterà di una vigilanza dinamica – prosegue il vicesindaco con delega alla sicurezza –, i militari saranno sempre in movimento con soste decise, volta per volta, davanti a obiettivi stabiliti. Si andrà da San Romano, via Carlo Mayr, piazza Travaglio, via Mazzini, Galleria Matteotti, per quanto riguarda il centro. In Gad saranno presidiate piazzale Castellina, i parchi, le mura di IV Novembre, poi via Ortigara, Porta Catena, via Oroboni. Già dalla prossima settimana inizieranno i sopralluoghi della polizia".

TRE SUI MEZZI

Ogni pattuglia, a turno, sarà composta da tre militari, altri resteranno invece in servizio alla centrale operativa. Non è finita qui. Nei mesi di attività dell’Esercito – al momento da Roma non è stata fissata una data di termine –, verranno studiati a tavolino anche interventi mirati nelle frazioni, in particolare nella zona di Pontelagoscuro.

IL PASSATO

Fu il governo Gentiloni (Pd), nel settembre 2017, ad inviare per la prima volta i militari a Ferrara con tanto di annuncio dell’allora ministro alla Cultura Franceschini di comune accordo con il collega all’Interno Minniti. In quell’occasione il mirino venne puntato quasi esclusivamente sull’allora polveriera Gad.