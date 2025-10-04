Marche, toto-giunta

4 ott 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Il ritorno di ‘Cammin... Andos’. Quattro passi nel segno rosa

Tutto pronto per l’ottava edizione di ‘Cammin... Andos’, camminata non competitiva di 5km per promuovere la prevenzione del carcinoma mammario...

L’assessore Cristina Coletti, la presidente Andos Ferrara, Marcella Marchi, il presidente di Csi Ferrara, Enrico Venturini e Loredana Elia (LyondellBasell)

Per approfondire:

Tutto pronto per l’ottava edizione di ‘Cammin... Andos’, camminata non competitiva di 5km per promuovere la prevenzione del carcinoma mammario e l’attenzione nei confronti delle donne operate al seno. L’appuntamento è domani, dalle 9.30 con partenza alle 10 in piazza San Giorgio, con percorso che sarà sulle mura estensi. L’iniziativa è organizzata da Andos Ferrara, Csi (Centro sportivo italiano) Ferrara e LyondellBasell, con il contributo dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara ed è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. Sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, la presidente dei Andos Ferrara, Marcella Marchi, il presidente di Csi Ferrara, Enrico Venturini e la responsabile della comunicazione LyondellBasell, Loredana Elia. "L’ottava edizione di ‘Cammin...Andos’ – spiega Coletti – si inserisce nell’ampio numero di iniziative in programma sul territorio nell’ambito dell’Ottobre Rosa, mese rivolto alla prevenzione femminile del tumore al seno. Grazie alla camminata, tante persone avranno modo di avvicinare e supportare Andos che da oltre 40 anni offre un aiuto emotivo, e non solo, alle donne operate al seno". Nel suo intervento Marcella Marchi, presidente di Andos Ferrara, ha ringraziato l’amministrazione comunale, Csi e LyondellBasell: "La finalità della camminata è quella di accompagnare idealmente tutte le donne che hanno avuto una diagnosi di cancro al seno e che stanno attraversando il percorso di cura". La camminata è aperta a tutti ed anche agli amici a 4 zampe. È possibile iscriversi direttamente sul posto, in piazza San Giorgio, a partire dalle 9.30 di domani. La partenza dei partecipanti alle 10. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata.

Mario Tosatti

© Riproduzione riservata

