Il ritorno di ‘Cammin... Andos’. Quattro passi nel segno rosa

Tutto pronto per l’ottava edizione di ‘Cammin... Andos’, camminata non competitiva di 5km per promuovere la prevenzione del carcinoma mammario e l’attenzione nei confronti delle donne operate al seno. L’appuntamento è domani, dalle 9.30 con partenza alle 10 in piazza San Giorgio, con percorso che sarà sulle mura estensi. L’iniziativa è organizzata da Andos Ferrara, Csi (Centro sportivo italiano) Ferrara e LyondellBasell, con il contributo dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara ed è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. Sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, la presidente dei Andos Ferrara, Marcella Marchi, il presidente di Csi Ferrara, Enrico Venturini e la responsabile della comunicazione LyondellBasell, Loredana Elia. "L’ottava edizione di ‘Cammin...Andos’ – spiega Coletti – si inserisce nell’ampio numero di iniziative in programma sul territorio nell’ambito dell’Ottobre Rosa, mese rivolto alla prevenzione femminile del tumore al seno. Grazie alla camminata, tante persone avranno modo di avvicinare e supportare Andos che da oltre 40 anni offre un aiuto emotivo, e non solo, alle donne operate al seno". Nel suo intervento Marcella Marchi, presidente di Andos Ferrara, ha ringraziato l’amministrazione comunale, Csi e LyondellBasell: "La finalità della camminata è quella di accompagnare idealmente tutte le donne che hanno avuto una diagnosi di cancro al seno e che stanno attraversando il percorso di cura". La camminata è aperta a tutti ed anche agli amici a 4 zampe. È possibile iscriversi direttamente sul posto, in piazza San Giorgio, a partire dalle 9.30 di domani. La partenza dei partecipanti alle 10. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata.

Mario Tosatti