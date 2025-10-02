Il ritorno di Internazionale. Da Gaza all’Ucraina al Sudan: "Uno sguardo sul mondo"

"Siamo tutti ambasciatori di pace". Lo slancio delle parole pronunciate dall’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, fa da cornice al loro: un mappamondo che porge un fiore. Un po’ il richiamo alla simbologia del Vietnam, quando in strada i ragazzi chiedevano lo stop alla guerra. Sul depliant giallo, insiste questo logo che, per dirla con le parole della direttrice del Festival Chiara Nielsen, "suggerisce l’immagine della fragilità e del pericolo dei tempi che viviamo".

Questa 19esima edizione della rassegna che partirà domani e durerà fino a domenica sera prorompendo in alcune delle location più prestigiose, si presenta a cavallo dei conflitti. Da Gaza all’Ucraina, passando per "quelli dimenticati", come in Sudan. Circa 190 ospiti provenienti da 25 Paesi. E le piazze estensi sono pronte a riempirsi di quell’aria frizzante e giovane che parla mille lingue.

"La città – osserva Gulinelli – nei giorni del Festival si trasforma in un’autentica capitale del giornalismo e della cultura. Uno strumento che, più che mai oggi, indica la rotta della pace, del dialogo e del confronto. Arricchimento nella diversità, comprensione dell’altro, approfondimento e studio. Sono questi i portati più preziosi di una manifestazione che per la città è da sempre fondamentale".

Oltre ai conflitti, suggerisce la direttrice della kermesse, "ci saranno tanti momenti di approfondimento dedicati alla letteratura, alla comicità, al tema femminile a indagare il tema dell’amore nelle sue diverse forme. In più, oltre agli spazi dedicati ai più piccoli – compresi gli adolescenti – ci sarà un nuovo format live proposto da Internazionale". L’ospite di apertura, venerdì dalle 21 al Comunale, sarà la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese. Nome sul quale, già al momento dell’annuncio, si è scatenata più di una polemica.

In particolare, l’associazione Italia-Israele Scaligera Estense aveva chiesto che nel format fosse inserito un interlocutore che potesse bilanciare la lettura e la narrazione di Albanese. "A noi non piace il format dei talk show televisivi – è la risposta che Nielsen dà ai nostri taccuini – tanto più che non genera un arricchimento. Preferiamo, come abbiamo fatto, immaginare un momento ad hoc dedicato a Israele". Il riferimento della vicedirettrice della rivista è al panel in programma sabato dalle 12 nel Cortile del Castello che vedrà la partecipazione del giornalista israeliano Meron Rapoport e la storica Anna Foa.

Tantissimi anche gli ospiti di rilevo nazionale e non solo: da Cecilia Sala alla scrittrice messicana Cristina Rivera Garza, passando per la giornalista Luciana Castellina e Vinicio Capossela. Ma gli appuntamenti non saranno circoscritti solo al centro cittadino. Infatti, sia il Comune di Cento (rappresentato dalla consigliera Paola Bergamini), sia quello di Portomaggiore, rappresentato dalla vicesindaca Francesca Molesini, sono partner della rassegna e ospiteranno diverse iniziative anche grazie al supporto della Regione. A proposito di supporter, è il presidente dell’associazione Internazionale Ferrara, Giovanni La Corte che, oltre a manifestare la propria soddisfazione per la realizzazione della rassegna, lancia un appello. "Da diciannove anni – scandisce – abbiamo la fortuna di avere in città un festival come Internazionale che, nonostante tutto, è rimasto gratuito benché non fosse scontato. Tuttavia, come tutte le rassegne, ha grandi costi. Per cui, mi auguro che sempre di più anche l’imprenditoria locale – tramite le associazioni – possa contribuire a sostenerla".

A proposito di istituzioni economiche, è il vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna Paolo Govoni che conferma l’impegno camerale. "È dal 2013 – ricorda – che la Camera, prima solo di Ferrara ora di entrambe le città, sostiene questa iniziativa. Ed è proprio l’anno in cui io ne assunsi la presidenza. Quando venne discussa la proposta non ebbi dubbi, perché sono fermamente convinto che la cultura rappresenti uno straordinario volano per la crescita anche di carattere economico della città".

Il prorettore di Unife, Marco Luca Pedroni conferma come l’ateneo sia da sempre "impegnato nel promuovere tutte le iniziative che contribuiscono all’apertura della città e soprattutto alla costruzione delle idee che deriva dal confronto: una formula che Internazionale ha sempre garantito". Ricordando l’intervento di Castellina (presidente onoraria di Arci), è Francesca Audino (presidente di Arci Ferrara) a tornare con il focus al Medio Oriente. "Il festival di Internazionale – dice – rappresenta uno straordinario momento di riflessione e approfondimento in questi momenti bui e complessi. Proprio in queste ore, la Flotilla sta arrivando nei pressi di Gaza. Per cui, bene continuare a tenere alta l’attenzione".