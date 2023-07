Il ritorno di Muti al Comunale Risuona la malinconia del Padrino

Un’anteprima simbolica e una straordinaria inaugurazione estiva per la stagione di Ferrara Musica 20232024. Oggi alle 20,30, al teatro comunale Abbado, torna a tre anni dalla sua prima e unica esibizione in città il direttore Riccardo Muti sul podio della sua Orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’, per un concerto che vedrà anche la partecipazione come solista del violoncellista ungherese Tamás Varga.

La serata proporrà un programma popolare, che accosta due brani di Nino Rota – la Suite dalla colonna sonora del film ‘Il padrino’ e il Concerto per violoncello n. 2 – alla Suite dal balletto “Il cappello a tre punte” di Manuel De Falla e al celeberrimo Boléro di Ravel. Tra i più celebri maestri d’Italia e del mondo, nella sua carriera Riccardo Muti ha diretto molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla New York Philharmonic, dall’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra. La sua vasta produzione discografica spazia dal repertorio sinfonico e operistico classico al Novecento. Nel 2015 ha fondato la Riccardo Muti Italian Opera Academy, un’accademia internazionale con sede a Ravenna dove giovani allievi possono perfezionare le proprie conoscenze e tecniche. Dal settembre 2010 al giugno di quest’anno è stato Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra e al termine di questo mandato l’Orchestra lo ha nominato Direttore Musicale Emerito a Vita. Nato a Budapest, Tamás Varga è stato il primo violoncello dei Wiener Philharmoniker per oltre venti anni. Si è esibito come solista con direttori come Christoph Eschenbach, Zubin Mehta, Andris Nelsons, Ádám Fischer, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, Pinchas Steinberg e Michael Tilson Thomas. I prezzi dei biglietti per il concerto vanno dai 17 euro del loggione ai 64 euro della platea e dei palchi centrali di prima fila. Ricordiamo che sono attive tutte le agevolazioni legate all’età: tariffa ridotta per gli over 65; tariffa di 3 euro per gli Under 20 e agli iscritti al Conservatorio “Frescobaldi”, senza limiti di età; tariffa di 5 euro per gli studenti universitari, con assegnazione del posto in platea; biglietto “Famiglie al concerto”, con tariffe di 10 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini.