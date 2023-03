Il Rizzoli ’decolla’ ad Argenta: "Ottimi risultati"

Dal primo marzo 2022 al 28 febbraio 2023 sono stati eseguiti 1.062 ricoveri ortopedici: 867 in regime ordinario (82%) e 188 in day surgery (18%); 74 sono stati i ricoveri in urgenza. E’ stata creata una sala d’attesa per gli interventi, che attualmente conta 351 pazienti. Sono i dati emersi dalla conferenza stampa di ieri mattina nell’ex convento dei Cappuccini della collaborazione, a distanza di un anno, nell’ospedale di Argenta tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Ausl di Ferrara. "Per vedere il recupero della mobilità passiva (pazienti che rivolgono fuori provincia ndr) – spiega il direttore generale del Rizzoli, Anselmo Campagna – bisogna aspettare il 2024, ma i primi dati sono incoraggianti: gli indici indiretti sono molto buoni. Siamo fiduciosi di fare ancora meglio nei prossimi mesi".

E ancora: dal giugno dello scorso anno a oggi la Medicina perioperatoria ha eseguito 43 ricoveri, di cui 23 ricoverati in urgenza (53% del totale). La Medicina fisica e riabilitativa ha avuto 161 ricoveri e dal luglio del 2022 è aperta la terapia semintensiva con tre posti letto per l’assistenza dei pazienti più complessi. Buon riscontro anche per l’attività ambulatoriale: in totale sono eseguite dal novembre 2021 al febbraio 2023 5.755 visite ortopediche e 3.354 prestazioni fisiatriche e riabilitative. "L’incontro – ha evidenziato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini – è stata l’occasione per fare il punto sui lavori di adeguamento e riqualificazione del Pronto Soccorso, finanziati per 1,1 milioni con fondi ministeriali e gli altri dal Pnrr, con un investimento complessivo di 13,5 milioni, che consentiranno la costruzione di un nuovo padiglione, la realizzazione della Centrale operativa territoriale e l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale". "Il cantiere doveva aprire all’inizio dell’anno – interviene il direttore generale dell’Ausl Monica Calamai – ci sono stati dei ritardi sui contratti, ma contiamo di aprire il cantiere a breve, a fine maggio oppure all’inizio di giugno al massimo". Inoltre la realizzazione della viabilità di accesso e relativi parcheggi, nonché la riqualificazione delle aree esterne. "Presentiamo degli ottimi risultati – chiosa il sindaco Andrea Baldini – adesso dobbiamo trasformare i finanziamenti in opere: abbiamo moltissime aspettative. Alla vigilia della sperimentazione c’era molto scetticismo, oggi c’è grande entusiasmo".

Franco Vanini