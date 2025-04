Il rock dei Lynyrd Skynyrd

Il Ferrara Summer Festival continua a sorprendere il suo pubblico con un’offerta musicale sempre più ricca, pronta ad accontentare ogni tipo di appassionato: dalle famiglie ai giovani, dagli amanti del pop, metal fino agli irriducibili del rock. Nella sesta edizione del festival è prevista la data dei leggendari Lynyrd Skynyrd che saranno in concerto domenica 29 giugno in piazza Ariostea. La band americana, icona del rock, si esibirà per la prima volta a Ferrara – unica data in Italia – con il tour europeo ‘Celebrating 50 years’, che segna il suo ritorno sul suolo europeo dopo la tournée del 2019. Ad aprire il loro concerto ci saranno Simon Mcbride, attuale chitarrista dei Deep Purple, e Deborah Bonham, cantante rock-blues britannica sorella del celebre batterista dei Led Zeppelin.

I Lynyrd Skynyrd, autori di alcuni dei brani più iconici della storia del rock, come Sweet Home Alabama, Free Bird e Simple Man, continuano a portare avanti un’eredità che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Nonostante il passare degli anni, la band ha mantenuto intatta la sua forza e la sua passione, grazie alla carismatica guida di Johnny Van Zant, che insieme agli altri membri come Rickey Medlocke, Damon Johnson e Mark Sparky Matejka, Michael Cartellone, Keith Christopher, Peter Keys, Carola Chase e Stacy Michelle, porta avanti la missione di celebrare un repertorio che ha segnato intere generazioni. I biglietti per il concerto di Ferrara sono disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com.