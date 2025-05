Il romanzo di Fochi. Domani presentazione alla biblioteca Muratori

Domani alla Biblioteca L.A. Muratori di Comacchio (via Agatopisto 5), alle 16.30, verrà presentato e discusso il romanzo ’La bella forza cieca’, di Claudio Fochi. Una storia di ricerca e redenzione - ricca di bellezza in senso lato ma non priva di episodi drammatici - che si dipana a Ferrara e in altre città italiane ed europee (Napoli, Salamanca, Lyon, Bordeaux, Barcellona), nella quale un genitore cerca di recuperare un difficile rapporto con sua figlia. Dialogherà con l’autore lo scrittore, giornalista e saggista comacchiese Luciano Boccaccini. Claudio Fochi è nato nel 1957 a Ferrara, dove risiede e dove ha sempre vissuto. Laureato in Lingue e Letterature straniere (inglese e francese), ha insegnato negli istituti scolastici superiori cittadini (professionali, tecnici e licei) e da parecchi anni svolge servizi di guida turistica nella sua città e nella provincia.