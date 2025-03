Il romanzo ’Nella casa accanto’

Oggi alle 17.30, nella biblioteca del Centro documentazione donna di via Terranuova 12 b, incontro in presenza e on line con Angela Giannitrapani, che parlerà del suo romanzo ’Nella casa accanto’ (edizioni Progedit 2023). "Due voci dirette: quella di una madre anziana e quella della figlia nella sua età matura. Una terza voce, veicolata dalle altre due, è quella adolescente della nipote della prima. Le tre donne parlano tra di loro e a chi legge, le loro voci giungono a turno e ciascuna porta la sua esistenza e il suo punto di vista. È il racconto della loro relazione e di come questa varchi i limiti temporali delle tre diverse generazioni; di come ciascuna donna entri ed esca dalla vita delle altre due, di cosa lasci e cosa prenda. È il difficile fluire della genealogia femminile, il misterioso e denso legame che la annoda, il faticoso riconoscimento della sua eredità. Si entra nella casa di una di loro ma accanto vivono le altre due. Allora si aprono porte di altre abitazioni, dimore della memoria e dello spirito con mura e macerie. Sopra alle mura, la cura. Cura reciproca, cura di sé". Il romanzo è stato candidato al Premio Strega 2024 e finalista al Premio Dolores Prato 2024. Angela Giannitrapani, laureata all’Istituto orientale di Napoli, vive a Milano, dove ha insegnato negli istituti superiori. È socia dell’Università delle donne.