Il romanzo ’Una famiglia perbene’ Anteprima domani a EstateinIscoFe

Domani alle 18,30 presso l’Istituto di storia contemporanea di Ferrara, in Vicolo Santo Spirito 11, nell’ambito di EstateinIscoFe, prima data italiana di Una famiglia perbene di Massimo Felisatti- Fabio Pittorru (Rizzoli 2023). Ne parleranno Marcello Felisatti, figlio di Massimo con Federico Felloni, letture di Vincenzo Iannuzzo ed Elena Felloni. Massimo Felisatti (1932 – 2016) e Fabio Pittorru (1928 – 1995) nati a Ferrara sono stati due sceneggiatori, registi e scrittori. I loro romanzi polizieschi all’insegna del noir sociale nel 1978 sono stati raccolti in un unico volume da Garzanti, Qui squadra mobile, da cui è stata realizzata l’omonima serie andata in onda in due stagioni (1973 e 1976) e tuttora disponibile su RaiPlay. Una famiglia perbene è il primo di un’affascinante serie di romanzi polizieschi sulla Roma criminale degli anni Settanta. Rapine, delitti, sequestri in cui i confini tra borghesia e sobborghi, tra bene e male, si fondono per cancellarsi.

La ristampa da parte di Rizzoli nasce dall’interessamento del grande Giancarlo De Cataldo (autore tra gli altri del best seller Romanzo Criminale) che definisce Una famiglia perbene "un romanzo fortissimo alle origini del noir italiano".

Erano gli anni Settanta e la coppia più brillante del noir italiano, Massimo Felisatti e Fabio Pittorru, dava vita a storie folgoranti e trame tese, avvincenti, in cui la Roma bene si mescola a quella delle periferie. Questo è il primo romanzo che Nero Rizzoli ripropone, in una nuova veste: l’indagine su una ragazza scomparsa in via dei colli della Farnesina. Abitare qui significa essere “arrivati”, eppure quando i coniugi Carpi si accorgono che la figlia Fiorella, di appena tredici anni, non è in casa si disperano. Per rintracciarla, scomodano le conoscenze ai piani alti. Il caso viene così affidato al capo della mobile Antonio Carraro, poliziotto integerrimo che, a differenza di molti colleghi, ha fatto carriera per la sua “apoliticità”. Nella Roma dei favori, il vero vantaggio, per Carraro, è stato rimanerne fuori. Il suo uomo di fiducia è Fernando Solmi, sottoposto indisciplinato ma dall’intuito ineguagliabile.

Rispettare gli ordini gli è impossibile, soffre le pressioni dei superiori e la superficialità dei colleghi. Per quanto scomode, sono queste le sue armi vincenti: sarà lui a seguire le tracce che porteranno al cadavere della ragazza. "Con uno stile asciutto e preciso, che supera brillantemente la prova del tempo, Una famiglia perbene è una pietra miliare del poliziesco italiano, capace ancora oggi di sedurre il lettore e di restituire un ritratto corrosivo, sempre attuale, della nostra società".