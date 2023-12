Il Rondina raddoppia. E arriva anche Bonaccini

Dalle origini dell’attività ambulante iniziate dal padre Edmo e dalla mamma Serradorri Renza, ancora attiva nell’attività, nasce il negozio oggi gestito dal figlio Andrea, Rondina Store a San Bartolomeo in Bosco. "Oggi (ieri per chi legge, ndr) inauguriamo – spiega una nota – l’ampliamento del Rondina Store che passa da 1500 metri quadrati a 2500 di vendita al dettaglio completamente rinnovato nell’occasione". Per tutto il mese di dicembre verrà fatto uno sconto del 20% su tutta la merce, in aggiunta sono state fatte nuove assunzioni partite proprio ieri.

"Siamo in 15 addetti – continua la nota dello store – che si occupano del dettaglio, oltre al quale c’è stato un importante ampliamento anche per la parte di vendita all’ingrosso dove lavorano altri 10 addetti". E all’inaugurazione

del nuovo Rondina Store, nel giorno dell’Immacolata concezione, al taglio del nastro assieme al direttore della Confesercenti Alessandro Osti e all’assessore al Commercio del Comune, Matteo Fornasini, è arrivato anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini (nella foto insieme).