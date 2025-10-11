Il rosario recitato nelle chiese di tutta la provincia, ecco gli appuntamenti

L’Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha invitato tutte le diocesi, oggi, a recitare il rosario per la pace. Anche le comunità parrocchiali dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio aderiscono all’invito. Ecco gli appuntamenti: Cattedrale alle 17.15; Santa Maria del Suffragio alle 9.30; Ambrogio alle 17.30; Berra e Cologna 16.30 a Berra; Up di Copparo: 20.30 a Copparo, fiaccolata; San Martino ore 17.30; S. Famiglia alle 18; Abbazia di Pomposa 20.30; Santo Stefano 17.15; Sa Giuseppe Lavoratore 17.30; S. Giacomo all’Arginone 18.45; Coronella alle 8.45; Vigarano 17.30; Vigarano Pieve 17.30; Vaccolino 15.30; Volano 17.30; Denore Santuario Madonna delle Grazie 18.30; Ro Ferrarese 18; Lagosanto S. Maria della Neve alle 17.30; Tresigallo 17.30; Jolanda di Savoia 17.30; Chiesa San Giovanni Battista a Ferrara ore 14.30; S. Maria in Aula Regia 17; Addolorata 17.30; Coccanile 16.30; Up Ostellato 15.30; Serravalle 17.30; Gesù 17.30; Bondeno 17.30; Mesola e Bosco Mesola alle 17.30; San Benedetto alle 17.15; Chiesa di San Leo in Voghenza - Voghiera alle 17.30; a Cona alle 17; Migliarino alle 17.30; Massafiscaglia alle 18.30; Santa Maria in Vado alle 17.15; Lido degli Estensi alle 9 del mattino. Insomma, sono previsti appuntamenti in tutta la provincia per rsipondere allì’invito della Cei.