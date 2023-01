Il ’rosso e il nero’ di Berlusconi "Storia di un grande innovatore"

Un fil rouge che lega la sua storia a quella degli ultimi 50 anni della Repubblica. Un protagonista assoluto. Primattore. Nel palcoscenico Italiano, senz’altro una figura unica, controversa. Le tinte scelte da Giancarlo e Alberto Mazzuca per descrivere Silvio Berlusconi sono il rosse e il nero. È infatti questo il titolo del volume (edito da Baldini + Castoldi), che verrà presentato oggi pomeriggio alle 17 nel Salone d’Onore di Palazzo Roverella (a condurre l’appuntamento sarà il capo della redazione del Carlino-Ferrara Cristiano Bendin). Con Giancarlo Mazzuca, giornalista di lungo corso, già direttore del nostro quotidiano, abbiamo cercato di capire quali sono i contenuti salienti del libro.

Mazzuca, quando conobbe Berlusconi?

"Anni e anni fa. Peraltro, quando Montanelli guidò il Giornale (di proprietà della famiglia Berlusconi), io e mio fratello lavorammo per lui".

Che tipo di lavoro avete fatto per scrivere questo libro?

"Un lavoro di studio, di raccolta, di approfondimento. Questo volume in qualche modo rappresenta la ’summa’ di Berlusconi e di tutto ciò che ha rappresentato per questo Paese a cavallo tra i due millenni. Nei suoi punti di forza e nelle sue debolezze".

Quali sono le ’luci’ del Cavaliere?

"Senz’altro è stato un innovatore: nell’imprenditoria, così come in politica. La costruzione di Milano 2 fu un’intuizione geniale, così come la costituzione della Fininvest (anche grazie all’aiuto di Bettino Craxi). Ha creato un partito che uscisse dalle logiche che avevano permeato la prima repubblica. In qualche modo un rivoluzionario".

Anche sotto il profilo della comunicazione.

Certo, forse è questo il vero snodo: lui è stato il primo a stabilire un contatto diretto con l’elettore".

È stato, tuttavia, un personaggio molto controverso.

"Certo, Berlusconi è stato spesso vinto dalle sue debolezze e ha commesso tanti errori che lo hanno anche portato ad affrontare un percorso giudiziario tutt’altro che facile".

f. d. b.