Il ’Rotarian gourmet’ dell’Emilia Romagna

Ferrara
CronacaIl ’Rotarian gourmet’ dell’Emilia Romagna
24 set 2025
REDAZIONE FERRARA
A Palazzo della Racchetta la cena inaugurale del Rotarian Gourmet dell’Emilia Romagna. Un debutto all’insegna della convivialità e delle eccellenze...

A Palazzo della Racchetta la cena inaugurale del Rotarian Gourmet dell’Emilia Romagna. Un debutto all’insegna della convivialità e delle eccellenze gastronomiche del territorio. Si è svolta nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice di Palazzo della Racchetta, la cena inaugurale del Rotarian Gourmet Cuisine Emilia Romagna, associazione presieduta da Luca Pilati e nata con l’obiettivo di valorizzare la convivialità e la cultura enogastronomica come strumenti di incontro, conoscenza e amicizia. All’evento ha preso parte anche il presidente internazionale del Rotarian Gourmet, a testimonianza del valore e della risonanza di questa iniziativa regionale che si inserisce all’interno di un network di appassionati gourmet, rotariani e non solo, diffuso in Italia e all’estero. La serata è stata scandita da momenti di gusto e spettacolo: i commensali hanno assistito a un raffinato show cooking dello chef Michele Caruso dedicato al “sovrano” della cucina ferrarese, il cappellaccio di zucca, preparato e servito in una duplice variante, al burro e al ragù, per esaltarne la versatilità e la tradizione. Dopo le portate di carne, il menù si è chiuso con due dolci simbolo della città estense: la torta tagliolina, scrigno di pasta all’uovo e mandorle, e la celebre tenerina, emblema della pasticceria ferrarese.

"Il Rotarian Gourmet – ha dichiarato il presidente Luca Pilati – vuole essere un’occasione di incontro e amicizia, unendo la passione per la buona tavola con la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Ferrara, con la sua storia e la sua cucina, è il luogo ideale per questo debutto".

re. fe.

