Il Rotary Club dona un monitor al consultorio. L’apparecchio è installato nella sala d’attesa

Il Rotary dona un monitor al Consultorio di Cento per promuovere la prevenzione. È attivo un nuovo monitor al consultorio familiare di Cento, donato dal Rotary Club di Cento e destinato alla messa in onda di contenuti informativi e video educativi dedicati alla salute delle donne. Il monitor tv è stato installato presso la sala d’attesa del consultorio centese, situato all’interno dell’ospedale "Santissima Annunziata" in via Vicini, per trasmettere video informativi sulla promozione e prevenzione della salute al femminile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione oncologica, offrendo così un ulteriore strumento di sensibilizzazione e supporto per le persone che si rivolgono ai servizi consultoriali.

"Ringraziamo sentitamente il Rotary Club per questa donazione - afferma la dott.ssa Caterina Palmonari, nella doppia vede di direttrice del Distretto Socio-Sanitario Ovest e responsabile Uosd Screening Oncologici, Epidemiologia e Programmi di promozione della salute -. La collaborazione con le realtà del territorio è fondamentale per rafforzare il nostro impegno quotidiano verso la cittadinanza, in particolare nell’ambito della prevenzione e dell’educazione alla salute".

Anche il Rotary Club di Cento, rappresentato dal presidente Gilberto Galantini e dalla consigliera Laura Riviello, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di sostenere i servizi sociosanitari.