Il Rotary Club in visita al comando aerospaziale

Dopo la borsa di studio assegnata al miglior studente della scuola secondaria di primo grado di Copparo e dopo aver scelto tramite “passaggio del collare” il nuovo presidente del Club, Rotary si è fermato per il periodo estivo. Il Rotary Club Copparo, ora, si sta preparando per un’altra frizzante annata ricca di impegni per i membri, sotto la guida del nuovo presidente 2023-2024, annata rotariana, Angelo Gravina (nella foto). Il più degli impegni interesseranno il periodo che va da Gennaio in poi, anche se già da settembre sono in programma le prime ’missioni’. Sentito il presidente ha riferito: "Siamo pronti per iniziare al massimo con la nostra agenda, il primo step, nella tabella di marcia, sarà il 25 settembre, sebbene ne siano previsti anche per ottobre".

Lunedì 25 è infatti calendarizzata un’uscita, alle ore nove, del Rotary Club di Copparo al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

Gravina ha asserito in merito: "In occasione del centenario dell’Aeronautica Militare Italiana, il COA ha aperto le porte ai visitatori, approfitteremo di questa occasione per visitare i locali e conoscere il personale come Club, un’esperienza importante ed interessante". Centenario per di più molto sentito dal presidente Gravina, per 20 anni ufficiale proprio dell’Aeronautica, attualmente in congedo. Riprenderanno altresì i soliti incontri dei soci a partire dal 4 settembre ed il lunedì successivo. Ritornerà perciò, dopo la pausa, l’attività del Club, sempre vicino al tessuto imprenditoriale, culturale ed in generale ai professionisti locali.

Jasmine Belabess