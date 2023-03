Il Rotary Club ospite all’interno dell’azienda Berco

I soci del Rotary Club di Copparo, il 14 marzo scorso, sono stati ospitati dal direttivo della Berco, azienda del gruppo internazionale ThyssenKrupp. L’amministratore delegato, ingegner Piero Bruno, ha presentato agli ospiti i suoi più stretti collaboratori: il dottor Matteo Enrico Cesari, il dottor Luca Finessi e la dottoressa Alida Malatrasi. Dopo la presentazione dell’azienda, nell’assoluto rispetto della sicurezza e senza interferire con l’attività produttiva, si è svolta la visita guidata all’interno dello stabilimento di via I Maggio, attraverso le diverse aree produttive di Berco che produce parti sottocarro per macchine da miniera e per macchine da movimento terra, che permesso di conoscere meglio l’attività dell’azienda. I ‘rotariani’ del club di Copparo hanno apprezzato, oltre al rispetto dei criteri adottati per arrivare alla massima sicurezza, anche la versatilità operativa dei reparti organizzati per produrre soluzioni sottocarro sia per macchine di piccole che di grandi dimensioni con volumi globali di tutto rispetto. Al termine della visita è stato offerto agli ospiti un aperitivo di commiato.