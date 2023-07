Il Rotary Club Poggio Renatico cambia presidente, al timone Daniele Gonelli

Il Rotary Club Poggio Renatico Cardinal Lambertini dal 1° luglio è guidato dal presidente incoming Daniele Gonelli (in foto il passaggio di consegne), ex dirigente di un’importante industria metalmeccanica operante nel settore automotivecontrollo qualità, ora in pensione, con tante passioni, la principale delle quali è dare supporto alle associazioni di volontariato. "Il mio tempo libero è dedicato tutto a loro. – spiega il presidente Gonelli - Non posso che ringraziare tutti i soci per la fiducia data e gli auguri ricevuti. Grazie a Roberto Ferrari, past president, per aver portato il nostro club al livello di quelli più blasonati".