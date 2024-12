Il ruolo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Ieri si è celebrata la Giornata nazionale dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico (Tslb), un profilo professionale che rientra tra le “Professioni sanitarie” (afferente al Dipartimento Assistenziale Tecnico e Professionale) poco conosciuta ma in forte e continua evoluzione. Specie nelle aziende sanitarie ferraresi in cui, nell’ambito del processo di unificazione, è stato intrapreso un innovativo percorso di riorganizzazione della rete diagnostica di laboratorio territoriale, che si basa su modelli innovativi e approcci trasversali, valorizzando il lavoro in team e le competenze professionali e utilizzando anche la telemedicina. "Si tratta – spiega una nota – di una stretta collaborazione tra professionisti sanitari, in particolare tra infermieri e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico che consente di garantire test diagnostici affidabili, tempestivi e facilmente fruibili, con vantaggi diretti per i pazienti e per i professionisti coinvolti, rendendo l’assistenza sanitaria più rapida ed efficiente attraverso un proficuo “dialogo” tra ospedale e territorio".

La dottoressa Fulvia Pasi, dirigente delle Professioni sanitarie dell’Area tecnica, sottolinea come "grazie all’introduzione di questi nuovi modelli organizzativi, il ruolo dei Tslb sarà sempre più integrato nei team multidisciplinari, con un incremento significativo dell’assistenza diretta nei percorsi diagnostici e un continuo sviluppo delle competenze professionali". Inoltre evidenzia come "il futuro del Tslb preveda un’integrazione sempre più stretta nei percorsi diagnostici e l’approfondimento delle competenze, con l’obiettivo di promuovere una crescita professionale all’interno dei laboratori, sia nella diagnostica di base che in quella specialistica". Istituita nel 1934, la professione di Tecnico sanitario è da sempre parte del processo di diagnosi e cura. Pochi sanno che l’80% delle diagnosi effettuate in sanità dipende da indagini di laboratorio. Tra le professioni sanitarie è quella meno “visibile” esegue indagini diagnostiche non a contatto con il paziente ma per il paziente. Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge attività di analisi biomediche e biotecnologiche, in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia, di istopatologia e citogenetica.