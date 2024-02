Il ruolo dell’informazione per essere cittadini attivi. Confronto con gli studenti Domani si terrà un incontro sull'importanza dell'informazione per essere cittadini attivi e consapevoli, rivolto a studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'evento sarà aperto al pubblico e trasmesso in streaming sul canale del Comune di Ferrara. Saranno presenti esperti del settore e giornalisti locali.