Il sabato si tinge di bianco-arancio Il rione Furnas si aggiudica il Palio

Si è tinta di bianco e arancio, la serata di sabato a Copparo. Un trionfo per il rione Furnas che si è aggiudicato la 44esima edizione del Palio e ha conquistato anche lo speciale drappo, dipinto dall’artista Lisa Capetta, abbinato al tiro alla fune. Una serata emozionante, quella degli storici giochi, aperta dalla sfilata della corte ducale, e da figuranti e squadre dei quattro rioni (Crusar, Dezima, Furnas e Mota) che si sono confrontate nelle varie competizioni, incitate dalle rispettive tribune e applaudite dal pubblico. A consegnare i vari premi della serata sono stati il presidente della sezione Avis Alfio Pesci, Andrea Sartori del Lions Club e il sindaco Fabrizio Pagnoni cui è spettato il compito, assieme alla presidente dell’Associazione dei Rioni Raffaella Zanetti, di consegnare il 44esimo Palio, dipinto da Valeria Aggio Celati, al rione Furnas che con incontenibile gioia ha sfilato lungo il campo di gara, e portando in corteo i due drappi conquistati. Un’annata da incorniciare per i ‘bianco-arancio’ che, nei giorni scorsi, si sono assicurati anche il Palio dei bambini e il premio ‘Cosetta Coluccia’ per la miglior rappresentazione in ambito teatrale. Ecco i vincitori dei giochi di piazza. Nelle corse dei putti e delle putte ha dominato il Crusar, rispettivamente con Edoardo Bianco e Alice Simani. Primo posto nel lancio dei cerchietti a Linda Bianconi (Dezima); nella corsa del cerchio, prima è stata Federica Falleti (Crusar). Il Furnas è salito sul gradino più alto del podio in tre giochi: nel tiro alla fune con la squadra formata da Enrico Bolognesi, Luca Mangherini, Michele Gragnanini, Mauro Ori, Francesco Lambertini, Erik Piazzi, Suraj Piazzi, Catalin Cherdevara, nel palo della cuccagna con Alex Naldi, Catalin Cherdevara, Suraj Piazzi, Erik Piazzi, Alfonso Perillo, e nella staffetta delle bandiere con Catalin e Cristian Cherdevara. La classifica finale: primo Furnas, secondo Crusar, terzo Dezima, quarto Mota.

Valerio Franzoni