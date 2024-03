‘Il sabotatore’, così era Magritte. L’arte surrealista di Giorgia Bellotti

Inaugura domani, alle 18, all’Art Gallery dell’Hotel Annunziata la mostra fotografica di Giorgia Bellotti, autrice bolognese che espone il suo progetto ‘Il sabotatore’, ispirato all’arte surrealista di René Magritte.

L’Art Gallery by Hotel Annunziata si prepara ad ospitare dal 9 Marzo al 28 Aprile 2024 una mostra fotografica tutta ispirata al surrealismo di Magritte. Bellotti in arte Giorgibel che partendo dalla pittura, passando attraverso la grafica, approda alla fotografia riconoscendole lo strumento più adatto a esprimere la propria dimensione artistica. Rappresentata da Open Doors Gallery, Londra e AD Gallery, Firenze, i suoi lavori sono stati pubblicati da diverse riviste tra cui Aesthetica Magazine, Collater.al Magazine, Fisheye Magazine, Il Fotografo e presentati all’interno di importanti Collettive in Italia e all’estero come l’International Photobiennial a Ostende (Belgio), Paratissima Art Fair a Torino, ImageNation alla Galerie Joseph Turenne a Parigi.

A Ferrara Giorgia Bellotti espone una selezione di opere tratte dal progetto fotografico tutt’ora in corso ‘Il sabotatore’, richiamo esplicito a ‘le saboteur tranquille’ come fu definito Magritte per la sua straordinaria capacità di confondere realtà e finzione insinuando dubbi sul reale attraverso la sua rappresentazione nella ricerca costante del mistero e della verità in essa celata a cui è possibile accedervi unicamente attraverso l’immaginazione a discapito della ragione. La mostra aperta tutti i giorni all’Hotel Annunziata fino al 28 aprile.