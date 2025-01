Il sacrificio degli Alpini. Sfilata nell’anniversario della battaglia di Russia

La città di Ferrara ha ospitato nella mattinata di ieri la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Nikolajewka. Questo nell’82° anniversario dell’evento (avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, sul fronte Russo, il 26 gennaio 1943), e della Giornata nazionale per la memoria del sacrificio degli Alpini (istituita con Legge 44/2022). La cerimonia è stata organizzata dal Gruppo Alpini Ferrara ‘Sotto Tenente Ivo Simoni’ e dalla Sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana), in accordo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ferrara, che per l’occasione era rappresentata dall’assessore Cristina Coletti; presenti anche il presidente del consiglio comunale di Forlì, Loris Ceredi, mentre per gli Alpini il Generale Fabrizio Righetti, presidente vicario della sezione romagnola bolognese dell’associazione nazionale alpini.

All’iniziativa commemorativa presenti altre autorità militari e religiose della città, oltre ai rappresentanti locali e regionali dell’Associazione Alpini. Un programma iniziato con il ritrovo dei circa 500 partecipanti, della Fanfara e delle autorità in piazza Cattedrale. A seguire l’alzabandiera con deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti nella Torre della Vittoria. La mattinata è proseguita con la formazione del corteo che, accompagnato dalla Fanfara di Scortichino, ha raggiunto, attraverso corso Martiri e corso Giovecca, la chiesa di Santo Spirito, in via Montebello. Qui è stata celebrata la santa messa dal parroco Monsignore Francesco Viali. Nel suo intervento l’assessore Cristina Coletti ha voluto ricordare: "Una giornata speciale per rendere omaggio a uno dei momenti più significativi e drammatici della nostra storia, la Battaglia di Nikolajewka. Questa più di ogni altra, rappresenta il sacrificio e l’eroismo degli Alpini, quegli uomini che, con coraggio e determinazione, hanno affrontato le difficoltà più estreme per onorare il loro dovere verso la patria". L’assessore Coletti ha ricordato il legame profondo e radicato che ha la città di Ferrara con gli Alpini per vari motivi: "Innanzitutto perché un figlio di questa terra, il Capitano Massimo Ranzani, ha pagato con la propria vita, a soli 36 anni, mentre era impegnato in Afghanistan. Il suo nome, da meno di 2 anni, è anche il nome di una via della nostra città". In conclusione Coletti ha voluto ribadire il lavoro e dedizione degli Alpini: "Negli ultimi 12 anni il nostro territorio, la nostra Regione, ha attraversato momenti drammatici: dal sisma del 2012 fino alle alluvioni, passando per l’emergenza sanitaria del Covid. Non dimenticheremo mai la prontezza negli Alpini nell’aver dato un fondamentale aiuto in quelle situazioni. Il vostro spirito e la vostra dedizione sono una guida per tutti noi".

Mario Tosatti