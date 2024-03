Il sacrificio dei tre finanzieri. Medaglia d’oro al merito civile per gli eroi di Canalbianco

LIDO DELLE NAZIONI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d’oro al merito civile ‘alla memoria’ a tre uomini della Guardia di finanza, autori di un gesto eroico in località Canalbianco a Lido delle Nazioni il 9 agosto del 1916, che costò loro la vita. Il brigadiere Riccardo Stagni, nato a Bologna, aveva 39 anni; il finanziere Carmine Esposito nato a Cercola (Napoli) 23, e Camillo Veronesi, nato a San Giorgio di Piano 28 anni. Purtroppo ancora poco noto, l’intervento che costò la vita ai tre valorosi finanzieri, impegnati nel servizio di vigilanza costiera, ma ogni anno commemorato sul territorio comacchiese. Con l’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra, al Corpo della Guardia di finanza fu assegnato il compito di pattugliare le coste del nostro Paese. In particolare, proprio in previsione dell’intervento italiano nel conflitto, il comando della legione della Guardia di finanza di Bologna, aveva avviato la mobilitazione dei propri reparti costieri, fra i quali le Brigate allora facenti parte della Tenenza di Comacchio, a sua volta inquadrata nell’ambito della Compagnia di Ferrara. Nel pomeriggio del 9 agosto 1916, nel tentativo di accompagnare a riva una mina galleggiante per il successivo intervento degli artificieri, con la nobile finalità di salvare vite umane da una possibile deflagrazione, si verificò la tragica esplosione che spezzò la vita dei tre militari, che riposano presso il cimitero di San Giuseppe. Oggi, a più di un secolo dall’atto eroico che costò loro la vita è arrivato il riconoscimento della Repubblica italiana a firma del Presidente Mattarella. "La medaglia d’oro al merito civile è un importante, meritato e doveroso riconoscimento – sottolinea il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri -. Riccardo Stagni, Carmine Esposito, Camillo Veronesi, il loro gesto eroico e il loro alto valore, rappresentano un esempio per la nostra comunità e per il Paese". Nella motivazione del riconoscimento viene sottolineata "la pronta determinazione" e la "generosa abnegazione".

Valerio Franzoni